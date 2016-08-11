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#أنا_أرى الثوار يتوافدون لبدء عملية فك الحصار عن الراموسة

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فقرة أنا أرى تذهب في جولة على المشاركات التي وصلت لتطبيق أنا أرى عن التطورات الميدانية في حلب.

كلمات دالّة

#أنا أرى

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