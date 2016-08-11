#أنا_أرى الثوار يتوافدون لبدء عملية فك الحصار عن الراموسة آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:36 - GMT 07:36 تارخ النشر: الخميس 7 ذو القعدة 1437 هـ - 11 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك #أنا_أرى الثوار يتوافدون لبدء عملية فك الحصار عن الراموسة PDF اطبع حجم الخط فقرة أنا أرى تذهب في جولة على المشاركات التي وصلت لتطبيق أنا أرى عن التطورات الميدانية في حلب. كلمات دالّة #أنا أرى