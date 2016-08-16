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#أنا_أرى غارات روسية تخرج مركز "ورقة" الثقافي في حلب عن الخدمة

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نأخذكم في فقرة "أنا أرى" بجولة للوقوف على أهم المشاركات التي وصلتنا من الساحة السورية واليمنية والسعودية.

كلمات دالّة

#أنا أرى

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