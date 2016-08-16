#أنا_أرى غارات روسية تخرج مركز "ورقة" الثقافي في حلب عن الخدمة آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:30 - GMT 07:30 تارخ النشر: الثلاثاء 12 ذو القعدة 1437 هـ - 16 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك #أنا_أرى غارات روسية تخرج مركز "ورقة" الثقافي في حلب عن الخدمة PDF اطبع حجم الخط نأخذكم في فقرة "أنا أرى" بجولة للوقوف على أهم المشاركات التي وصلتنا من الساحة السورية واليمنية والسعودية. كلمات دالّة #أنا أرى