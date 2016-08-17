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#أنا_أرى اليمن بين مطرقة الحرب وسندان تدهور الأوضاع الاقتصادية

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أزمة إنسانية وظروف صعبة يعيشها اليمن بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

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#أنا أرى

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