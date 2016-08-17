#أنا_أرى اليمن بين مطرقة الحرب وسندان تدهور الأوضاع الاقتصادية آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:32 - GMT 07:32 تارخ النشر: الأربعاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 17 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك #أنا_أرى اليمن بين مطرقة الحرب وسندان تدهور الأوضاع الاقتصادية PDF اطبع حجم الخط أزمة إنسانية وظروف صعبة يعيشها اليمن بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة. كلمات دالّة #أنا أرى