#أنا_أرى حملة إزالة المخلفات والمباني العشوائية في مدينة المرج الليبية آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:30 - GMT 07:30 تارخ النشر: الأربعاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 17 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك #أنا_أرى حملة إزالة المخلفات والمباني العشوائية في مدينة المرج الليبية PDF اطبع حجم الخط في هذه الفقرة نأخذكم في جولة للاطلاع على مشاركاتكم من السعودية وسوريا وليبيا، للوقوف على أبرز التطورات الميدانية هناك. كلمات دالّة #أنا أرى