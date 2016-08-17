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#أنا_أرى قططاً تنام في أماكن وضوء هربا من حرارة الصيف العالية

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في فقرة "أنا أرى" نذهب معكم في جولة سريعة لاستعراض أبرز المشاركات التي وصلتنا من المملكة العربية السعودية.

كلمات دالّة

#أنا أرى

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