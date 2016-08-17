#أنا_أرى قططاً تنام في أماكن وضوء هربا من حرارة الصيف العالية آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 13:22 - GMT 10:22 تارخ النشر: الأربعاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 17 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك #أنا_أرى قططاً تنام في أماكن وضوء هربا من حرارة الصيف العالية PDF اطبع حجم الخط في فقرة "أنا أرى" نذهب معكم في جولة سريعة لاستعراض أبرز المشاركات التي وصلتنا من المملكة العربية السعودية. كلمات دالّة #أنا أرى