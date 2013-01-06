حوار العرب الوطن العربي 2020 التنمية ومستقبل الحكومات آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

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ناقشت الحلقة التنمية في المنطقة العربية، وخاصة ضمن المتغيرات السياسية الحالية، وما يرافقها إلى حاجة فعلية لطرح التنمية كخيار للتطوير ومشاركة الشباب فيها.



وطرح النقاش أهمية انفتاح حكومات الشرق الأوسط على مرحلة جديدة تتميّز بالمرونة، وسرعة الاستجابة، تعاد فيها هيكلة الإدارة الحكومية القديمة والقطاع العام والخدمة المدنية لتحسين الكفاءة والفاعلية بأشكال مختلفة، وبحسب ظروف كل دولة.



وناقش ضيوف الندوة مع الجمهور أهمية الاستعانة - بشكل أكبر- بأحدث التقنيات لتطوير العمل الحكومي التي أصبحت معظم هياكله الإدارية لا تتناسب مع متطلبات العصر الحالي، بالإضافة إلى تحسين آليّات التواصل مع المواطنين لنبذ "العدائية" بين الحكومة والمواطن، ومن جانب آخر المطالبة بعقد شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتشجيع القطاع الخاص كي يشارك في تطوير المجتمعات.