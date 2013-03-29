حوار العرب: التنمية الاجتماعية في البلدان العربية

تناقش الحلقة مفهوم التنمية الاجتماعية لدى العرب وغياب التشريعات الحكومية التي تفعّل التنمية الاجتماعية. وتناقش تأثير غياب عوامل عدّة على التنمية الاجتماعية كالعمل التطوّعي وحصر العمل الخيري ببناء المساجد وتغييب بناء الإنسان. وطرح المتحاورون تساؤلات عن ضعف المبادرات المجتمعية والخاصّة، والاكتفاء بدور الحكومات وتأثيره على التنمية. وناقشوا التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية وربط الواقع المجتمعي بالواقع السياسي وأثر التقارب بين الحكومات وشعوبها في حل المشكلات المجتمعية.

ضيوف الحلقة هم: د. محيي الدين عميمور وزير الثقافة الجزائري السابق، ود. إبراهيم الزبن أستاذ علم الاجتماع مختصّ في المسؤولية الاجتماعية، وآلاء السعيدي سفيرة الشباب في "مؤسّسة الفكر العربي".