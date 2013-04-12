حوار العرب: الإسلام والسياسة (1)

حوار في حلقتين عن التيّارات الإسلامية التي تضطلع بدورٍ في السياسة وتلك التي سيّست الدعوة الدينية. تبحث الحلقة عن الأولى في حقيقة شعار "الإسلام دين ودولة" وتحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل الطرح السياسي الإسلامي مرفوض لأنه مرتبط بالدين فقط؟ أم أن هناك مبرّرات سياسية واجتماعية تجعله بعيداً من الواقع؟ ما هو الفارق بين "الإخوان المسلمين" والتيّارات الإسلامية الأخرى؟ الخلافة الإسلامية من ينادي بها؟ وهل هناك مَن يؤمن بها في هذا العصر وينتظرها؟ ضيوف الحلقة هم: مشاري الذايدي كاتب صحافي مهتمّ بالتيّارات الإسلامية، خالد المشوح رئيس "مركز الدين والسياسة" وناجح إبراهيم داعية إسلامي وأحمد الفراج كاتب صحافي سعودي وحلمي الجزار أمين حزب "الحرية والعدالة" في الجيزة عضو الهيئة العليا للحزب ورضوان السيّد كاتب ومفكّر لبناني مختصّ بالدراسات الإسلامية ونزار غراب عضو سابق في الجماعة السلفيّة في مصر.