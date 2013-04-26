حوار العرب: الإسلام والسياسة (2)

الحلقة الثانية من برنامج "حوار العرب" عن التيارات الإسلامية التي تضطلع بدورٍ في السياسة وتلك التي سيّست الدعوة الدينية. تبحث عن الفارق بين "الإخوان" والتيّارات الإسلامية الأخرى؟ وتلقي الضوء على تنظيم "الإخوان المسلمين" وفق ضيوفها الذين يتطرّقون إلى واجبات الدولة تجاه الدين ونقاط الالتقاء بمفهوم المواطنة بين الدين والدولة.

وضيوف الحلقة هم: مشاري الذايدي كاتب صحافي مهتم بالتيّارات الإسلامية، خالد المشوح رئيس "مركز الدين والسياسة" وناجح إبراهيم داعية إسلامي وأحمد الفرّاج كاتب صحافي سعودي وحلمي الجزّار أمين حزب "الحرية والعدالة" في الجيزة عضو الهيئة العليا للحزب ورضوان السيّد كاتب ومفكّر لبناني مختصّ بالدراسات الإسلامية ونزار غراب عضو سابق في الجماعة السلفيّة في مصر.