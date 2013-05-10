حوار العرب: التنمية والواقع السياسي في البلدان العربية (1)

"التنمية والواقع السياسي في البلدان العربية"

تم تصوير الحلقة ضمن فعاليات "منتدى التنمية العربي" الذي أقيم برعاية الأمم المتحدة، وتتحدث في جزءين عن واقع التنمية العربية وموانعها، كما تم رصد أهم معوقات التنمية مثل الفقر والأمية وكيفية الحدّ من هذه الموانع. وتناقش الحلقة مدى ارتباط التنمية بالقرار السياسي، ومدى تأثير الاضطرابات في بعض البلدان العربية على على تنمية المجتمع والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي. ضيوف الحلقة هم: سميرة التويجري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية؛ يونس سكوري، برلماني مغربي، د. سيما بحوث، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، عز الدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.

