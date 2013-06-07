حوار العرب: الإعلام الإلكتروني بين الحرية والمسؤولية

مع حصول الناس على "سلطة إعلامية مستجدّة" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي طُرح موضوع المسؤولية القانونية. دول عربية مثل تونس والأردن ومصر والسعودية والإمارات، قامت بخطوات في اتّجاه استحداث قوانين وتشريعات لضبط الحقوق والواجبات مع النموّ المضطرد للمواقع والبوّابات الإعلامية الرقمية على شبكة الإنترنت ومن أجل منع التجاوزات بعدما تمّ استغلال الخصوصية التي تؤمّنها الوسائل الإلكترونية إما في تصفية حسابات أو في إثارة نعرات طائفية أو في اغتيال معنوي مقصود، إضافةً إلى التجاوزات الأخلاقية الفظّة أحيانا. وقد أظهرت الإحصاءات أن المحتوى العربي الرقمي على شبكة الإنترنت ملىء بالثرثرة وفقير بالأفكار والمعلومات. ضيوف حلقة هذا الأسبوع محمّد الرميحي كاتب وإعلامي كويتي وعادل الطريفي رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" ونجيبة الحمروني نقيبة الصحافيين التونسيين ومحمّد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات ونديم اللادقي رئيس تحرير "ديلي ستار" يناقشون هذا الموضوع.