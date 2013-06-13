حوار العرب: الشرق الأوسط بين التغيير والتنمية

حلقة هذا الأسبوع التي تُعرض قبل أيام من قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني، تناقش مشروع "دوفيل" للشراكة بين دول المجموعة والدول العربية التي تشهد تغيّرات سياسية. ضيوفها: آليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وجهاد أزعور وزير المال اللبناني الأسبق، وباسم عوض الله رئيس سابق للديوان الملكي الأردني. النقاش تناول الجهد الدولي المدعوم من دول عربية نافذة في المنطقة كالسعودية في مواكبة التطوّر السياسي في دول الثورات في اتجاه مجتمعات ديمقراطية ومتسامحة. وركّز المتحاورون على دعم الشعوب في 4 مجالات أساسية هي: تحقيق الاستقرار، وإيجاد وظائف وفرص عمل، والمشاركة في الحكم، والاندماج في الاقتصاد العالمي.