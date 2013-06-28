حوار العرب: اللغة العربية في خطر

تتناول الحلقة المخاطر التي تواجه اللغة العربية وطرق الحدّ منها، إضافة إلى أسباب تأخّرها في مواكبة المجتمع المعرفي. المتحاورون د. محمود السيد نائب رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق، ود. علي فخرو وزير التعليم البحريني السابق، ود. فؤاد بو علي رئيس "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في المغرب"، وبلال البدور وكيل وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، ناقشوا علاقة السياسة باللغة ولماذا لا تطبّق الدساتير في الدول العربية ما نصّت عليه في اعتماد العربية لغة رسمية في الدولة. ورأوا أن استخدام العربية في الحياة اليومية هو إرادة مجتمع ومسؤولية شخصية في المدرسة وفي المنزل قبل أن تكون مسؤولية السلطة.