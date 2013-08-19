حوار العرب: الترجمة والتعريب في الوطن العربي

محور حلقة هذا الأسبوع هو مشكلات التعريب والترجمة في الدول العربية والصعوبات التي تواجهها المؤسّسات عند ترجمة مؤلّفات غربية أو تعريب مصطلحاتٍ جديدة. ما هي مهمّة المجتمع والحكومات في تعزيز استخدام العربية بين اللغات المستخدمة؟ وأيّ خدمة يقدّمها الإعلام العربي للغة؟ هل تواجه اللغة تحدّياتٍ لجهة مزاحمة بعض اللهجات المحلية الفصحى؟ وما أثر الدبلجة بلهجات محلية على وضع اللغة العربية؟ ضيوف الحلقة: د. هنري عويس، عميد كلية اللغات والترجمة في الجامعة اليسوعية اللبنانية، د.علي تميم مدير مشروع "كلمة للترجمة" في الإمارات، د.عدنان عيدان، باحث في تقنيات اللغة ود.إنعام بيوض، مدير معهد الترجمة في جامعة الدول العربية.