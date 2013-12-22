حوار العرب: العرب في عيون الغرب

اعتبر مدير مكتب "العربية" في الأمم المتحدة ونيويورك، طلال الحاج، أن جهل الجمهور الغربي بواقع الشرق الأوسط سببه "التعصب المتوارث" لدى بعض الدوائر والمنصات الإعلامية الغربية وأضاف الحاج: "ليست ثمة دراية حقيقية أو إعمال للعقل لفهم حقيقة واقع الشرق الأوسط، بل هناك تعصب متوارث بين بعض الوسائل الإعلامية. كما شهدت الجلسة مشاركات قيّمة من قبل عدد من المُنتَدين الذين تحدثوا في هذا السياق، ومنهم رئيس كلية الصحافة والإعلام في جامعة "سيتي" اللندنية، البروفيسور جورج بروك، ورئيس تحرير صحيفة "سعودي غازيت"، خالد المعينا، إلى جانب الناشر والصحافي والكاتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، تشارلز غلاس.