ستوديو بيروت برهان غليون آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

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ما هي الرسائل التي أرادت موسكو توجيهها من خلال ترحيل رعاياها وإجراء مناوراتٍ في حوض المتوسّط؟ وما هي العراقيل الموضوعة أمام إعلان حكومة للثورة السورية؟ حلقة هذا الأسبوع تحاول الإجابة على هذه الأسئلة.