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ستوديو بيروت برهان غليون

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ما هي الرسائل التي أرادت موسكو توجيهها من خلال ترحيل رعاياها وإجراء مناوراتٍ في حوض المتوسّط؟ وما هي العراقيل الموضوعة أمام إعلان حكومة للثورة السورية؟ حلقة هذا الأسبوع تحاول الإجابة على هذه الأسئلة.

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