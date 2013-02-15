ستوديو بيروت: وليد جنبلاط

يستضيف البرنامج رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" في لبنان النائب وليد جنبلاط، الذي يجيب على أسئلة عدّة أبرزها: بعد نحو 8 أعوام على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، هل ما زال لبنان يدفع ثمن هذا الاغتيال؟ ما صحّة ما يُقال عن أن قوى 14"آذار" التي كان جنبلاط في صلبها وانقلب عليها، قد خسرت الدولة؟ وأين أصبح "ربيعها؟" هل ينجو لبنان من نيران الاستحقاقات الإقليمية والمحلية، وتحديداً الفتنة المذهبية والخلاف العمودي على قانون جديد للانتخاب؟ ما هي رؤيته للوضع السوري ولـ "المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان التي تبدأ في مارس المقبل جلساتها في قضية اغتيال الحريري؟ هذه الموضيع تكون محور حلقة هذا الأسبوع.