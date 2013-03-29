ستوديو بيروت: محمد شطح

إلى أين يتّجه لبنان بعد استقالة الحكومة وتعثّر التوافق على إجراء انتخابات برلمانية؟ ما هو حجم التهديد الذي يمكن أن يواجهه لبنان جرّاء احتمالات الفراغ الأمني والسياسي في الدولة اللبنانية؟ وما هي دوافع "حزب الله" وقوى "8 آذار" للتخلّي عن نجيب ميقاتي في هذه المرحلة؟ هل باتت أبواب لبنان مشرّعة على اجتذاب الصراع السوري إلى الداخل اللبناني؟ وما الذي عنته زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمنطقة و لـ "حزب الله"؟ وهل باتت المنطقة أمام إعادة اصطفاف وترتيب جديدة، بالنسبة إلى الأزمة في سوريا وبعد زيارة كيري للعراق والمصالحة الإسرائيلية - التركية وسقوط حكومة "حزب الله" في لبنان؟ كلها أسئلة تجيب عنها حلقة هذا الأسبوع.