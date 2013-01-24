الشاشة الكبيرة 24-01-2013 آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

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في حلقة هذا الأسبوع:



- عودة النجمArnold Schwarzenegger بفيلمThe Last Stand للمخرج الكوريKim Jee-woon ، لكن هل بإمكان شخصيةRay Owens أن تلقى بسرعة رواجTerminator ؟



- مع انطلاق موسم جوائز السينما في هوليوود، نظرةً على الفائزين بجوائز مهرجانPalm Springs



- إطلاق نسخة جديدة من فيلم الرعب الكلاسيكيTexas Chainsaw Massacre لكنه هذه المرة بتقنية 3D



- فيلم عصابات جديد يجمع Sean Penn وEmma Stone وRyan Gosling وJosh Brolin عنوانه: Gangster Squad



- مع اقتراب حفل جوائز الأوسكار الـ 85، 10 أسرار لم تُعرف من قبل عن الأوسكار