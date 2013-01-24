عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية الشاشة الكبيرة

الشاشة الكبيرة 24-01-2013

رابط مختصر
في حلقة هذا الأسبوع:

- عودة النجمArnold Schwarzenegger بفيلمThe Last Stand للمخرج الكوريKim Jee-woon ، لكن هل بإمكان شخصيةRay Owens أن تلقى بسرعة رواجTerminator ؟

- مع انطلاق موسم جوائز السينما في هوليوود، نظرةً على الفائزين بجوائز مهرجانPalm Springs

- إطلاق نسخة جديدة من فيلم الرعب الكلاسيكيTexas Chainsaw Massacre لكنه هذه المرة بتقنية 3D

- فيلم عصابات جديد يجمع Sean Penn وEmma Stone وRyan Gosling وJosh Brolin عنوانه: Gangster Squad

- مع اقتراب حفل جوائز الأوسكار الـ 85، 10 أسرار لم تُعرف من قبل عن الأوسكار

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر