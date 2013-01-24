الشاشة الكبيرة 24-01-2013

في حلقة هذا الأسبوع:
- عودة النجمArnold Schwarzenegger بفيلمThe Last Stand للمخرج الكوريKim Jee-woon ، لكن هل بإمكان شخصيةRay Owens أن تلقى بسرعة رواجTerminator ؟
- مع انطلاق موسم جوائز السينما في هوليوود، نظرةً على الفائزين بجوائز مهرجانPalm Springs
- إطلاق نسخة جديدة من فيلم الرعب الكلاسيكيTexas Chainsaw Massacre لكنه هذه المرة بتقنية 3D
- فيلم عصابات جديد يجمع Sean Penn وEmma Stone وRyan Gosling وJosh Brolin عنوانه: Gangster Squad
- مع اقتراب حفل جوائز الأوسكار الـ 85، 10 أسرار لم تُعرف من قبل عن الأوسكار
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