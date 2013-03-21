Admission - يرسم شعور الطلاب والأهالي في لحظة التغيير الحاسمة عند دخول الأبناء للجامعة
اعلان فيلم الافتتاح لمهرجان كان السنمائي ال66
-إطلاق الجزء الثاني لأحد أهم أفلام الرعب من 2010 ، The Last Excorsism Part II
-آخر أفلام الأنميشن والمغامرة The Croods يجمع كل من Nicolas Cage و Ryan Reynolds و Emma Stone
والمخرج الكبير Ken Loach يقدم نصيحة لقادة دول العالم أثناء حديثه عن فيلمه الأخير The Spirit of 45'
الشاشة الكبيرة: 21-03-2013
Admission - يرسم شعور الطلاب والأهالي في لحظة التغيير الحاسمة عند دخول الأبناء للجامعة