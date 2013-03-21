الشاشة الكبيرة: 21-03-2013

Admission - يرسم شعور الطلاب والأهالي في لحظة التغيير الحاسمة عند دخول الأبناء للجامعة

اعلان فيلم الافتتاح لمهرجان كان السنمائي ال66

-إطلاق الجزء الثاني لأحد أهم أفلام الرعب من 2010 ، The Last Excorsism Part II

-آخر أفلام الأنميشن والمغامرة The Croods يجمع كل من Nicolas Cage و Ryan Reynolds و Emma Stone

والمخرج الكبير Ken Loach يقدم نصيحة لقادة دول العالم أثناء حديثه عن فيلمه الأخير ‪The Spirit of 45'

