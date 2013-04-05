الشاشة الكبيرة: 04-04-2013

في حلقة هذا الأسبوع:

- Gerard Butler يحمي البيت الأبيض من هجوم كبير فيOlympus Has Fallen

- Natalie Portman تتسبب في مشكلة كبيرة في موقع تصوير فيلم Jane Got A Gun

- Steve Carell‪Jim Carryو Steve Buscemi و

يقدّمون خدعاً سحرية مذهلة من تصميمDavid Copperfield في فيلم كوميدي جديدThe Incredible Burt Wonderstone

- كاتبة سلسلة الأفلام الشهيرةThe Twilight Saga تعود بعمل جديد مليء بالمغامرة والرومانسية في The Host

- الفيلم الوثائقي "الصرخة" يسلّط الضوء على المشاركة النسائية خلال الثورة اليمنية

