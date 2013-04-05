في حلقة هذا الأسبوع:
- Gerard Butler يحمي البيت الأبيض من هجوم كبير فيOlympus Has Fallen
- Natalie Portman تتسبب في مشكلة كبيرة في موقع تصوير فيلم Jane Got A Gun
- Steve CarellJim Carryو Steve Buscemi و
يقدّمون خدعاً سحرية مذهلة من تصميمDavid Copperfield في فيلم كوميدي جديدThe Incredible Burt Wonderstone
- كاتبة سلسلة الأفلام الشهيرةThe Twilight Saga تعود بعمل جديد مليء بالمغامرة والرومانسية في The Host
- الفيلم الوثائقي "الصرخة" يسلّط الضوء على المشاركة النسائية خلال الثورة اليمنية
الشاشة الكبيرة: 04-04-2013
في حلقة هذا الأسبوع: