الشاشة الكبيرة: 02-05-2013

Pain- فيلم جديد للمخرج مايكل باي يروي قصة لاعبي كمال أجسام يشاركون في عملية خطف وابتزاز مليئة بالعنف.

Zac Effron- يدافع عن إرث عائلته في فيلم At Any Price عن تدهور الزراعة في أميركا خلال الأزمة الاقتصادية.

- قصة حقيقية ملهمة عن أحد أساطير الرياضة الأميركية Jackie Robinson في42

- بعد نجاح أفلام شخصيات Marvel الشهيرة، شركة Warner Bros تمهّد لسلسلة جديدة تنافس فيها Iron Man