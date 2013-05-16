الشاشة الكبيرة: 16-05-2013

في حلقة هذا الأسبوع:

- عودة فريقThe Enterprise في النسخة الـ 12 المرتقبة من سلسلة أفلام Star Trek

- كلام على مشاركةJessica Chastain في بطولة فيلم خيال علمي جديد من إخراج Christopher Nolan

- مخرج فيلمPirates of the Caribbean يتعاون من جديد معJohnny Depp في The Lone Ranger

- The Big Wedding يجمع نخبة من المشاهير مثلRobert De Niro وKatherine Heigl و Diane Keaton وAmanda Seyfried وSusan Sarandon وRobin Williams في قصة عن العلاقات العائلية المعقدة والمتشابكة

