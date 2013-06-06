الشاشة الكبيرة: 06-06-2013

- نجوم هوليوود: Jesse Eisenberg، Mark Ruffalo وWoody Harrelson وMélanie Laurent وIsla Fisher في عمل مشترك يؤدّون فيه أدوار سحرة في فيلم Now You See me.

- فيلم ‪ .الحائز على جوائز عالمية يروي قصة حادثة إطلاق النار يوم رأس السنة وموجة الاحتجاجات في الولايات المتحدة Fruitvale Station‪

- السلسلة التي أحرزت ملياراً ونصف المليار دولار أميركي Fast & Furious تعود في الجزء السادس بالأبطال نفسهم لكن بمزيد من الأكشن.

- والنجمتان Scarlett Johansson وReese Witherspoon مرشّحتان لبطولة فيلم عن إحدى الشخصيات السياسية الأميركية المهمّة.

- فيلم The Hangover 3 ينطلق بخيبة أمل في أسبوعه الأول.