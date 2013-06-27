في حلقة هذا الأسبوع:
- براد بيت يقاتل مخلوقات الـ "زومبي" التي انتشرت نتيجة فيروس، في فيلم إثارة جديد بعنوان : .World War Z
- إيثان هوك في فيلم يجمع الخيال العلمي والرعب وعالماً يسمح بارتكاب جرائم ليوم واحد.
- إيما ستون تتولّى بطولة آخر أفلام المخرجة صوفيا كابولاThe Bling Ring عن حياة مشاهير هوليود اليوم وثقافتهم.
- المخرج ستيفن سبيلبرغ يعبّر عن خيبة أمله من تطوّر هوليود واتّجاهها إلى أفلام الموازنات الضخمة.
- الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى إسقاط نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا في فيلم:.The Plot for Peace
الشاشة الكبيرة: 27-06-2013
في حلقة هذا الأسبوع: