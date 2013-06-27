الشاشة الكبيرة: 27-06-2013

في حلقة هذا الأسبوع:

- براد بيت يقاتل مخلوقات الـ "زومبي" التي انتشرت نتيجة فيروس، في فيلم إثارة جديد بعنوان : .World War Z

- إيثان هوك في فيلم يجمع الخيال العلمي والرعب وعالماً يسمح بارتكاب جرائم ليوم واحد.

- إيما ستون تتولّى بطولة آخر أفلام المخرجة صوفيا كابولاThe Bling Ring عن حياة مشاهير هوليود اليوم وثقافتهم.

- المخرج ستيفن سبيلبرغ يعبّر عن خيبة أمله من تطوّر هوليود واتّجاهها إلى أفلام الموازنات الضخمة.

- الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى إسقاط نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا في فيلم:.The Plot for Peace