الشاشة الكبيرة: 17-08-2013

في حلقة هذا الأسبوع:
- المرّة الثالثة تكون عادةً هي الأكثر حظّاً لكن معHugh Jackman يبدو أنها المرّة السادسة. نجم شخصيةX-MEN الشهيرة The Wolverine في فيلم جديد لقي ترحيب الجمهور والنقّاد.
- Nicolas Cage ومهمّة استخبارية جديدة قد تجد مكاناً في جدول أعماله.
- فيلمAdam Sandler الجديد يحقّق نجاحاً تجارياً ويخفق في إرضاء النقّاد.
- مقال صحافي يصنع فيلماً يحيي الماضي وكواليس البيت الأبيض في مرحلة دقيقة من تاريخ أميركا.The Butler للمخرج .Lee Daniels
- Ryan Gosling في مواجهة سوبرمان وترشيح قد يضعه في صفوف أغلى نجوم هوليوود.