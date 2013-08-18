الشاشة الكبيرة: 17-08-2013

في حلقة هذا الأسبوع:

- المرّة الثالثة تكون عادةً هي الأكثر حظّاً لكن معHugh Jackman يبدو أنها المرّة السادسة. نجم شخصيةX-MEN الشهيرة The Wolverine في فيلم جديد لقي ترحيب الجمهور والنقّاد.

- Nicolas Cage ومهمّة استخبارية جديدة قد تجد مكاناً في جدول أعماله.

- فيلمAdam Sandler الجديد يحقّق نجاحاً تجارياً ويخفق في إرضاء النقّاد.

- مقال صحافي يصنع فيلماً يحيي الماضي وكواليس البيت الأبيض في مرحلة دقيقة من تاريخ أميركا.The Butler للمخرج .Lee Daniels

- Ryan Gosling في مواجهة سوبرمان وترشيح قد يضعه في صفوف أغلى نجوم هوليوود.