الشاشة الكبيرة: 31-08-2013

- النجمان Denzel Washington وMark Wahlberg يهربان معاً في فيلم "أكشن" جديد بعنوان:2 Guns

- قد يزددن ثراءً لكن جنونهن لم يتراجع. نساءWoody Allen يعدن من جديد، والمخرج الكبير يتحدّث عن كواليس آخر أعماله Blue Jasmine من بطولة Cate Blanchett.

- RIPD كوميديا تجمع بين عالم القدرات الخارقة ومشاهد الأكشن. Ryan Reynolds وJeff Bridges شرطيان ميتان يعودان إلى الحياة.

- الفيلم الوثائقي This is us: One Direction يروي قصة صعود فرقة غناء الـ Pop هذه إلى حال استثنائية من النجاح.