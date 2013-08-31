- النجمان Denzel Washington وMark Wahlberg يهربان معاً في فيلم "أكشن" جديد بعنوان:2 Guns
- قد يزددن ثراءً لكن جنونهن لم يتراجع. نساءWoody Allen يعدن من جديد، والمخرج الكبير يتحدّث عن كواليس آخر أعماله Blue Jasmine من بطولة Cate Blanchett.
- RIPD كوميديا تجمع بين عالم القدرات الخارقة ومشاهد الأكشن. Ryan Reynolds وJeff Bridges شرطيان ميتان يعودان إلى الحياة.
- الفيلم الوثائقي This is us: One Direction يروي قصة صعود فرقة غناء الـ Pop هذه إلى حال استثنائية من النجاح.
الشاشة الكبيرة: 31-08-2013
- النجمان Denzel Washington وMark Wahlberg يهربان معاً في فيلم "أكشن" جديد بعنوان:2 Guns