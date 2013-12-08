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الشاشة الكبيرة: 07-12-2013

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في حلقة هذا الأسبوع:

- النجم Christian Bale في فيلم جديد بعنوان: Out of the Furnace يعكس قسوة الواقع الأميركي حين تتلاشى سيادة القانون.

- ثنائي No Country for Old Men في تجربة جديدة أقل عنفاً وأكثر موسيقية. فيلمInside Llewyn Davis لـ The Coen Brothers.

- نجمتا الأوسكار Julia Robertsو Meryl Streep في أول بطولة مشتركة ونسخة سينمائية لمسرحية أميركية معاصرة بعنوان:August Osage County.

- 12 Years a Slave للمخرج البريطانيSteve McQueen يواصل حصد جوائز وسط توقعات بحصوله على عدد كبير من الترشيحات للأوسكار.

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