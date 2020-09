الشاشة الكبيرة: 07-12-2013

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

في حلقة هذا الأسبوع:

- النجم Christian Bale في فيلم جديد بعنوان: Out of the Furnace يعكس قسوة الواقع الأميركي حين تتلاشى سيادة القانون.

- ثنائي No Country for Old Men في تجربة جديدة أقل عنفاً وأكثر موسيقية. فيلمInside Llewyn Davis لـ The Coen Brothers.

- نجمتا الأوسكار Julia Robertsو Meryl Streep في أول بطولة مشتركة ونسخة سينمائية لمسرحية أميركية معاصرة بعنوان:August Osage County.

- 12 Years a Slave للمخرج البريطانيSteve McQueen يواصل حصد جوائز وسط توقعات بحصوله على عدد كبير من الترشيحات للأوسكار.