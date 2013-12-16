الشاشة الكبيرة: 14-12-2013

في حلقة هذا الأسبوع من "الشاشة الكبيرة" يطلق الفيلم الفلسطيني "عمر" فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان دبي السينمائي ولقاءات مع نجوم وضيوف حفل الافتتاح.

ويستعرض البرنامج تجارب روائية ووثائقية مميزة ضمن مسابقة المهر الإماراتي في دبي هذا العام، منها الفيلم الأردني "مي في الصيف" وتجربة كوميدية بدأت منSundance وتعود إلى العالم العربي، ويتناول البرنامج تكريم الممثل الأميركي القدير Martin Sheen عن مجمل أعماله السينمائية، وكذلك فيلم "فتاة المصنع" الذي أعاد المخرج المصري الشهير محمد خان إلى السينما بعد غياب دام 7 سنوات.

