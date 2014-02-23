الشاشة الكبيرة: 22-02-2014

في حلقة هذا الأسبوع:

- حفل توزيع جوائز "بافتا" البريطانية يحتفي بثلاثة من أكثر الأفلام ترشيحاً للجوائز هذه السنة.

- كوميديا بموازنة متواضعة تحقّق نجاحاً في شبابيك التذاكر في أول تجربة إنتاج لنجم ديزني الشاب Zac Efron في فيلم That Awkward Moment.

- لقاء خاص معJennifer Connelly وCillian Murphy للحديث عن فيلمهماALOFT الذي عُرض للمرّة الأولى عالميّاً في مهرجان برلين السينمائي.

- السيرة الذاتية لأحد أهمّ الناشطين في مجال حقوق العمّال في أميركا فيCesar Chaves ولقاءٌ خاصّ مع فريق عمل الفيلم.

- نظرة على أهمّ الأسماء الفائزة في حفل اختتام الدورة الـ 64 لمهرجان برلين السينمائي.