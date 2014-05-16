في حلقة هذا الأسبوع:
- بضعة أمتار وطفلة صغيرة وكثير من المشاكل بين النجمين Seth Rogen وZac Efron في فيلم Neighbors
- الممثلة Elizabeth Banks في أول بطولة مطلقة، وكوميديا لا تخلو من الحظ السيئ في Walk of Shame
- بعيداً من عالم الرجل الحديد، مخرج وبطل The Iron Man على الشاشة مع Scarlett Johansson وDustin Hoffman في Chef
- علاقة النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي في فقرة خاصّة تستعرض أسماء الأكثر نشاطاً وأقلّهم على Twitter
- ونظرة على أهم ما قدّمته النجمة Angelina Jolie خلال مشوارها الفنّي.
الشاشة الكبيرة: 10-05-2014
في حلقة هذا الأسبوع: