الشاشة الكبيرة: 10-05-2014

في حلقة هذا الأسبوع:

- بضعة أمتار وطفلة صغيرة وكثير من المشاكل بين النجمين Seth Rogen وZac Efron في فيلم Neighbors

- الممثلة Elizabeth Banks في أول بطولة مطلقة، وكوميديا لا تخلو من الحظ السيئ في Walk of Shame

- بعيداً من عالم الرجل الحديد، مخرج وبطل The Iron Man على الشاشة مع Scarlett Johansson وDustin Hoffman في Chef

- علاقة النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي في فقرة خاصّة تستعرض أسماء الأكثر نشاطاً وأقلّهم على Twitter

- ونظرة على أهم ما قدّمته النجمة Angelina Jolie خلال مشوارها الفنّي.

