الشاشة الكبيرة: 21-06-2014

في حلقة هذا الأسبوع:

بعد اختتام الدورة الـ 67 وتتويج الفائزين، جولة على أعمال سينمائية مميّزة من كواليس مهرجان "كان" السينمائي.

- عودة النجمة الفرنسية Marion Cotillard في Two Days, One Night ونظرة على أبرز أدوارها خلال مشوارها الفنّي.

- Nicole Kidman وفريق فيلم Grace of Monaco في حوار خاص عن تجربة فيلمها الذي أثار كثيراً من الجدل.

- بين نجمة كبيرة وأخرى صاعدة Juliette Binoch وKristin Stewart وChloë Grace Moretz في فيلم يعكس واقع عالم الشهرة في Clouds of Sils Maria.

