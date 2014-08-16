عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية الشاشة الكبيرة

الشاشة الكبيرة: 16-08-2014

رابط مختصر

هذا الأسبوع على الشاشة الكبيرة:

• سلسلة The Expendables في عودة ثالثة هي الأضخم على الإطلاق مع النجوم Sylvester Stallone وJason Statham وArnold Schwarzenegger وMel Gibson وHarrison Ford وBanderas

• أول فيلم يروي قصة حياة الأب الروحي لموسيقى الSoul والR & B الأميركي الراحل James Brown في Get On Up

• رغم فشل الفيلم الأول مطلع هذا العام، الأسطورة الإغريقية Hercules في ثاني إنتاج هوليوودي لها خلال 2014 ولكن هذه المرة مع النجم Dwayne Johnson

• بين النجاح والفشل، نظرة على آخر ثلاث تجارب سينمائية في مشوار الممثلة Jennifer Aniston والتي سجلت تقدما مؤخرا ضمن قائمة النجمات الأكثر تحقيقا للأرباح في هوليوود.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر