الشاشة الكبيرة: 16-08-2014

هذا الأسبوع على الشاشة الكبيرة:

• سلسلة The Expendables في عودة ثالثة هي الأضخم على الإطلاق مع النجوم Sylvester Stallone وJason Statham وArnold Schwarzenegger وMel Gibson وHarrison Ford وBanderas

• أول فيلم يروي قصة حياة الأب الروحي لموسيقى الSoul والR & B الأميركي الراحل James Brown في Get On Up

• رغم فشل الفيلم الأول مطلع هذا العام، الأسطورة الإغريقية Hercules في ثاني إنتاج هوليوودي لها خلال 2014 ولكن هذه المرة مع النجم Dwayne Johnson

• بين النجاح والفشل، نظرة على آخر ثلاث تجارب سينمائية في مشوار الممثلة Jennifer Aniston والتي سجلت تقدما مؤخرا ضمن قائمة النجمات الأكثر تحقيقا للأرباح في هوليوود.