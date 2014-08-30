أحدث أفلام الظواهر الخارقة في عمل مقتبس عن أحداث حقيقة حصلت عام 2001 في فيلم الرعب Deliver Us from Evil مع النجم Eric Bana

كوميديا بوليسية متواضعة تحقق نجاحا تجاريا رغم فشلها أمام النقاد في ثاني بطولة سينمائية لنجم المسلسل الكوميديNew Girl الممثل Jake Johnson في Let’s Be Cops

عودة سنوية جديدة للمخرج الشهير Woody Allen في أول تعاون بينه وبين النجمين Colin Firth وEmma Stone في الفيلم الكوميدي Magic in the Moonlight

كما سنلقي نظرة على أهم الأدوار التي قدمتها صاحبة أكبرعدد ترشيحات أوسكار في تاريخ السينما النجمة Meryl

