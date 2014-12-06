أنجلينا جولي خلف الكاميرات من جديد

في حلقة هذا الأسبوع:

Angelina Jolie خلف الكاميرات من جديد في ثاني تجاربها الإخراجية وكواليس العرض الافتتاحي الخاص لدراما الحرب العالمية الثانية Unbroken.

-كوميديا أميركية بريطانية بنكهة عقود تأجير المنازل الفرنسية قديما مع Kevin Kline و Maggie Smith وKristin Scott Thomas في My Old Lady.

-الانتفاضة الفلسطينية الثانية على الشاشة في قصة مستوحاة عن عملية نفذت عام 2002 وعرفت باسم "عيون الحرامية" مع النجم المصري خالد أبو النجا والمطربة الجزائرية سعاد ماسي.

-ومع اقتراب موسم الجوائز، نظرة على قائمة الـIndependent Spirit وأبرز الأسماء المتوقع ترشحها للأوسكار مطلع العام القادم.