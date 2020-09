To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

- معركة الجيوش الخمسة تعلن إنتهاء رحلة إنتاج إحدى أضخم الإصدارات السينمائية في التاريخ بعد سلسلتين من ستة أفلام في The Hobbit the Battle of the Five Armies

- بين الفوائد والمخاطر، كيف تؤثر المواقع التفاعلية ووسائل التواصل الإجتماعي على العلاقات العائلية بيننا مع Adam Sandler وJennifer Garner في Men, Women and Children

- من خشبة Broadway إلى ثالث معالجة سينمائية للمسرحية الغنائية Annie ولكن هذه المرة من إنتاج Will Smith وJay Z مع النجوم Jamie Foxx وCameron Diaz

- ضمن قوائم نقاد نيويورك والGotham Awards لأفضل أفلام العام، نظرة على أبرز الأسماء المتوقع ترشيحها للأوسكار منتصف الشهر القادم