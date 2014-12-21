في حلقة هذا الأسبوع:
- تغطية خاصّة لكواليس الدورة الـ 11 من مهرجان دبي السينمائي وأبرز المشاركات العربية لهذه السنة.
- بعد حضور مميّز في أبوظبي، سينما الإمارات تسجّل ثاني تجاربها الروائية الطويلة في "دلافين".
- بين مناطق النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق، كيف تنجح الموسيقى في التخفيف من معاناة الآف النازحين السودانيين في فيلم وثائقي على إيقاع الأنطونوف.
- عودة سينمائية مميّزة للمخرج المصري الكبير داوود عبد السيد ونظرة على أحدث أعماله المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان في "قدرات غير عادية"
- البحرين بنكهة سينمائية بعد غياب استمر أعواماً عدّة وحكاية مستوحاة من الموروث الشعبي في "الشجرة النائمة"
كواليس الدورة الـ 11 من مهرجان دبي السينمائي
في حلقة هذا الأسبوع: