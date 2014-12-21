كواليس الدورة الـ 11 من مهرجان دبي السينمائي

في حلقة هذا الأسبوع:

- تغطية خاصّة لكواليس الدورة الـ 11 من مهرجان دبي السينمائي وأبرز المشاركات العربية لهذه السنة.

- بعد حضور مميّز في أبوظبي، سينما الإمارات تسجّل ثاني تجاربها الروائية الطويلة في "دلافين".

- بين مناطق النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق، كيف تنجح الموسيقى في التخفيف من معاناة الآف النازحين السودانيين في فيلم وثائقي على إيقاع الأنطونوف.

- عودة سينمائية مميّزة للمخرج المصري الكبير داوود عبد السيد ونظرة على أحدث أعماله المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان في "قدرات غير عادية"

- البحرين بنكهة سينمائية بعد غياب استمر أعواماً عدّة وحكاية مستوحاة من الموروث الشعبي في "الشجرة النائمة"

