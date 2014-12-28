عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية الشاشة الكبيرة

نتائج مهرجان دبي السينمائي الـ11

رابط مختصر

- الجزء الثاني من التغطية الخاصة بمهرجان دبي السينمائي الـ11 التي جاءت نتائجها نسائية بامتياز.

- 24 ساعة تجمع من جديد نور الشريف وميرفت أمين في رحلة مصيرية أبطالها 6 شخصيات في "بتوقيت القاهرة".

- تفاصيل أكبر تظاهرة شهدتها البشرية بمشاركة 800 مدينة حول العالم وأكثر من 30 مليون شخص في We Are Many.

- أول مخرجة سينمائية يمنية تحصد الجائزة الكبرى لأفضل عمل في دبي عن فيلم مقتبس عن قصة حقيقية في "أنا نجوم بنت العاشرة ومطلّقة".

- نجم المسلسل الكوميدي الأميركي الشهير Frasier الممثل Kelsey Grammer في حوار خاص عن آخر أدواره السينمائية Breaking the Bank خلال أول عرض عالمي له في دبي.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر