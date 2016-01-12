- كواليس العرض الافتتاحي لأحدث أفلام المخرج الشهير Quentin Tarantino من مدينة New York مع Samuel L. Jackson و Kurt Russell وTim Roth في The Hateful Eight.

- الثلاثي David O Russell وJennifer Lawrence وBradley Cooper على الشاشة من جديد والقصة الحقيقية لصعود مخترعة أميركية نحو عالم الثراء في Joy.

- المخرج الحائز أوسكار لأفضل فيلم العام الماضي Alejandro Iñárritu يعود بتجربة مستوحاة عن رحلة انتقام من القرن الـ 19 مع النجم Leonardo DiCaprio في The Revenant.

- نظرة على جديد السينما العراقية و"ذيب" في القائمة شبه النهائية لأوسكار أفضل عمل أجنبي.

