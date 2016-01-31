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Max Max يتصدّر اختيارات النقّاد

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في حلقة هذا الأسبوع::
- بعد الترشيح لـ Golden Globe والتجاهل من لجنة الأوسكار، نظرة على أحدث أدوار النجم Will Smith وتفاصيل اكتشاف أعراض دماغية قاتلة لدى لاعبي كرة القدم الأميركية في Concussion.
- ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية في تجربة تشويق نفسي وبحث فتاة عن ماضي جدها في "روحي."
- القصة الحقيقية لأضخم عملية إنقاذ في تاريخ خفر السواحل مع Chris Pine وCasey Affleck في The Finest Hours.
- Max Max يتصدّر اختيارات النقّاد وSpotlight يحصد الجائزة الكبرى واستمرار الحملات المطالبة بمقاطعة جوائز الأوسكار.

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