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تفاصيل الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي

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في حلقة هذا الأسبوع:

- تفاصيل الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي العام 2012 ومقتل عدد من موظفيها في تجربة روائية من توقيع Michael Bay مع John Krasinski في 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi.

- كيف عاشت الفلبين أحد أكثر الأعاصير تدميراً خلال تاريخها المعاصر في Trap ولقاء خاص مع مخرج الفيلم.

- كواليس الحرب على الشيوعية في هوليوود نهاية الأربعينيات وقصة الكاتب الذي حصل على جائزتي أوسكار سراً بعد منعه من العمل في Trumbo.

- نظرة على فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 66 مع أحدث عودة للأخوين Coen وGeorge Clooney وJosh Brolin وRalph Fiennes في Hail Caesar.

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