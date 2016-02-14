في حلقة هذا الأسبوع:
- بعد 3 أعوام من آخر أفلامهما، عودة كلاسيكية للأخوين Coen مستوحاة من أجواء عاصمة السينما في الخمسينيّات مع George Clooney وJosh Brolin و Channing TatumفيHail Caesar وتغطية لكواليس العرض الأول.
- أول تجربة روائية عن حياة أشهر بطل أميركي في تاريخ رياضة ألعاب القوى وكواليس أولمبياد العام 1936 في ألمانيا النازية في Race.
- الغرب الأميركي بلمسة نسائية وقصة صراع امرأة من أجل الدفاع عن زوجها معNatalie Portman و Joel Edgerton و Ewan McGregor في Jane Got A Gun.
عودة كلاسيكية للأخوين Coen
في حلقة هذا الأسبوع: