الدورة الـ 66 من مهرجان برلين

في حلقة هذا الأسبوع:

- تغطية خاصة للدورة الـ66 من مهرجان برلين السينمائي مع أبرز الأعمال العالمية والعربية المشاركة.

- هوليوود الخمسينيات تفتتح برامج المهرجان بأحدث أعمال الأخوين Coen مع George Clooney وChanning Tatum وJosh Brolin في Hail Caesar.

- تونس تعيد السينما العربية إلى برنامج المسابقة الرسمية بعد 20 عاماً مع التجربة الروائية الطويلة الأولى لمحمد بن عطية في "نحبك هادي".

- قصة حياة إحدى أبرز الشاعرات الأميركيات في القرن الـ19 Emily Dickinson بصورة روائية من بطولة Cynthia Nixon في A Quiet Passion.

- السعودية تسجل ثاني حضور سينمائي لها خلال 3 سنوات وقصة حب كوميدية بنكهة شوارع جدة مع هشام الفقيه في "بركة يقابل بركة".

- رحلة صانع أفلام في توثيق الشتاء الأخير للقاهرة قبل اندلاع الثورة فيها في "آخر أيام المدينة".