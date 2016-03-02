في حلقة هذا الأسبوع:

- الجزء الثاني من تغطية خاصة لمهرجان برلين مع آخر المشاركات العالمية والعربية إضافة إلى الفائزين في دورة هذه السنة:

- قصة حياة المحرر الأدبي الذي عاصر أهم الكتاب الأميركيّين مطلع القرن الماضي مع Colin Firth وJude Law وNicole Kidman في Genius

- نظرة على واقع العمالة المنزلية في لبنان بين الظروف المجتمعية والقوانين في تجربة وثائقية بعنوان مخدومين.

- كواليس المقاومة الألمانية ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية مع Emma Thompson وBrendan Gleeson وDaniel Brühl في Alone in Berlin

- كوميديا نسائية بنكهة شوارع نيويورك تعيد إلى الأذهان التجارب السينمائية الأولى لـ Woody Allen مع Julianne Moore وEthan Hawke وGreta Gerwig في Maggie's Plan

- تونس تتصدّر نتائج المسابقة الرسمية بجائزتين و"الدب الذهبي" لوثائقي إيطالي عن أزمة اللاجئين.

