أول عودة غير رسمية لسلسلة Cloverfield

- بعد 8 أعوام على نجاح كبير، JJ Abrams وفريق عمل فيلم الرعب والتشويق Cloverfield يسجّلون أول عودة غير رسمية للسلسلة في 10 Cloverfield Lane.

- الخيال العلمي والقوى الخارقة بمعايير فنّية تحتفل بأجواء سينما الثمانينيّات مع Adam Driver و Michael Shannon وKirsten Dunst في Midnight Special.

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