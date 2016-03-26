في حلقة هذا الأسبوع:

- دور العرض حول العالم تستقبل رهان DC Comics الأكبر على شباك التذاكر في أول نسخة روائية تجمع البطلين الخارقين Batman وSuperman في Dawn of Justice مع Ben Affleck وHenry Cavill وAmy Adams

- بعد 13 عاماً على نجاح غير متوقع، كوميديا العائلة اليونانية My Big Fat Greek Wedding تسجل ثاني حضور سينمائي لها ومع فريق العمل الأصلي Nia Vardalos وJohn Corbett

- نظرة على فيلم افتتاح مهرجان South by Southwest وأحدث أعمال مخرج Boyhood: Richard Linklater في Everybody Wants Some

- رحلة عودة إلى الوطن بين الواقع والخيال مع جديد السينما الجزائرية "عطر البيوت"