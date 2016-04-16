كواليس أول فيلم تحريكي عربي طويل

في حلقة هذا الأسبوع:

- عودة سينما الفنتازيا الضخمة لكن خارج المنافسة الصيفية وبنكهة نسائية في الجزء الثاني من Snow White and The Huntsman مع Chris Hemsworth وCharlize Theron وJessica Chastain وEmily Blunt في The Huntsman Winter's War.

- تجربة رومانسية تجمع بين الكوميديا والأكشن مع Anna Kendrick وSam Rockwell وTim Roth في Mr. Right وكواليس العرض العالمي الأول له من مدينة New York.

- تفاصيل تعاون ملك موسيقى Rock and Roll الراحل Elvis Presley مع الاستخبارات الأميركية بعد لقائه الرئيس Nixon مع النجمين Kevin Spacey وMichael Shannon في Elvis and Nixon.

- ونظرة على أول إنتاج منفرد من سلسلة الفضاء الأشهر Star Wars وكواليس أول فيلم تحريكي عربي طويل وBen Affleck يكتب فيلم Batman المقبل.