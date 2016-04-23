في حلقة هذا الأسبوع:

- بعد Batman Vs Superman، Marvel تقدم نسختها الخاصة من المواجهة الخارقة بين Captain America والرجل الحديد وتسجّل أول ظهور لنجم Spider Man المقبل، Tom Holland إلى جانب Robert Downey Jr وChris Evans وScarlett Johansson و Daniel Bruhl في Captain America Civil War وكواليس العرض العالمي الأول له.

- كوميديا تحتفل بالأمهات في عيدهن السنوي مع النجمات Jennifer Aniston وKate Hudson وJulia Roberts في Mother's Day.

- دور العرض تستقبل السيرة الذاتية لعبقري الرياضيات الهندي Srinivasa Ramanujan وقصة نجاحه الاستثنائية بعيداً عن التعليم الأكاديمي مع Dev Patel في The Man Who Knew Infinity.

- عودة السينما الإماراتية بإصدارين جديدين ونظرة على أهم الأفلام المعروضة في البرنامج الرسمي لمهرجان "كان" السينمائي 2016 بمشاركة من مصر وتونس وفلسطين.