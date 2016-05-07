في حلقة هذا الأسبوع:

- سيرة حياة أسطورة كرة القدم البرازيلي Pele في تجربة روائية من إنتاجه تحت عنوان Birth of a Legend

- كوميديا عائلية لا تخلو من غرابة يبحث بطلاها عن والديهما المفقودين مع النجمة Nicole Kidman بمشاركة وإخراج Jason Bateman في The Family Fang

- Jon Stewart يقدم نظرة على واقع الحياة اليومية للاجئين السوريين في ثاني أكبر مخيم لهم وبعد 6 أعوام على اندلاع الثورة في After Spring

- قصة حب بنكهة الخيال العلمي في مجتمع تم تجريد سكانه من المشاعر مع Nicholas Hoult وKristen Stewart في Equals

- Edward Snowden بنسخة روائية من توقيع Oliver Stone وفريق Taxi Driver ونجمه الكبير Robert DeNiro يحتفلون بمرور 40 عاما على أول عرض له.