في حلقة هذا الأسبوع:
- سيرة حياة أسطورة كرة القدم البرازيلي Pele في تجربة روائية من إنتاجه تحت عنوان Birth of a Legend
- كوميديا عائلية لا تخلو من غرابة يبحث بطلاها عن والديهما المفقودين مع النجمة Nicole Kidman بمشاركة وإخراج Jason Bateman في The Family Fang
- Jon Stewart يقدم نظرة على واقع الحياة اليومية للاجئين السوريين في ثاني أكبر مخيم لهم وبعد 6 أعوام على اندلاع الثورة في After Spring
- قصة حب بنكهة الخيال العلمي في مجتمع تم تجريد سكانه من المشاعر مع Nicholas Hoult وKristen Stewart في Equals
- Edward Snowden بنسخة روائية من توقيع Oliver Stone وفريق Taxi Driver ونجمه الكبير Robert DeNiro يحتفلون بمرور 40 عاما على أول عرض له.