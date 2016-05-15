كواليس العرض العالمي الأول لـ X Men

في حلقة هذا الأسبوع:

- كواليس العرض العالمي الأول لتاسع أفلام سلسلة Marvel الخارقة X Men مع النجوم Michael Fassbender وJennifer Lawrence وJames McAvoy ولأول مرة Oscar Isaac في Apocalypse

- كوميديا الشباب Neighbors تسجل حضورها الصيفي الثاني ولكن بنكهة نسائية مع Chloë Grace Moretz وSeth Rogen وZac Efron في Sorority Rising

-Disney والمخرج الكبير Tim Burton يقدمان ثاني الإجزاء الروائية من أليس في بلاد العجائب وبعودة فريق عمل أنجح أفلامهما Mia Wasikowska و Johnny Depp و Anne Hathaway في Alice Through The Looking Glass

- Jodie Foster في شارع المشاهير أخيرا وقصة حب الرئيس الأمريكي تدخل عالم السينما ونظرة على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الراهنة.